De Coolsingel: een weg vol herinneringen

De verbouwing van de Coolsingel is in volle gang

De Coolsingel in Rotterdam zal komende jaren veranderen van een weg vol auto's in een groene boulevard voor voetgangers en fietsers. De bekende weg in het centrum van Rotterdam is al in de dertiende eeuw ontstaan en is de bron van vele herinneringen.

Coolsingelliefhebber Steef van Unnik denkt met een goed gevoel terug aan het voormalige postkantoor aan de Coolsingel. "Ik heb mijn eerste kaartje voor The Stones bij het postkantoor op de Coolsingel gekocht, in 1982. Nu kan je gewoon een kaartje op internet kopen, maar toen moest je in de rij liggen. Dat ga ik nooit meer vergeten."

Eerste hamburgerervaring

Ook aan de McDonald's, op de hoek van de Coolsingel en de Meent, heeft Van Unnik herinneringen. "Nu kan je volgens mij om de 500 meter een hamburger halen, maar toen moest je naar de Coolsingel. Dat was echt een beleving. En het klinkt stom, maar mijn eerste burger was toch wel erg lekker daar."

Presentatrice Chantal Quak moet glimlachen als ze dit hoort: "Daar heb ik ook mijn allereerste hamburgerervaring meegemaakt. Dan gingen we naar de film en daarna daar een hamburger eten."

Kraak bij de juwelier

Rotterdamfan Claudia van Milligen heeft vooral door haar oom een speciaal gevoel bij de Coolsingel. Hij pleegde in 1965 een kraak bij juwelier Siebel, die destijds op de plek zat waar nu Daka Sports nu is gevestigd. Dat deed hij via het naastgelegen pand dat leeg stond.

"Hij had alle gelegenheid om op zijn gemakje rond te gaan en een kraak te plegen. Juwelen kon hij zo meenemen", vertelt Van Milligen. De buit van de kraak? Zo'n 250 duizend gulden.

Het is voor Van Milligen een bijzonder stukje familiegeschiedenis. "Ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. Het is iets van de Coolsingel, van Rotterdam."

Feyenoord

Herinneringen die niet mogen ontbreken in dit rijtje, zijn de herinneringen aan de huldigingen van Feyenoord op de Coolsingel. "De eerste keer die ik me echt goed kan herinneren is in '84 geweest. Toen was ik een jongetje van 15/16", vertelt Feyenoordfan Van Unnik.

"Dat maakte zoveel indruk, dat ga je nooit niet meer vergeten. De tweede was in 1993, toen we uit Groningen kwamen. Ik sta weer met kippenvel."

Ook deze maand lonkt een huldiging voor Feyenoord, als zij op 22 april de bekerfinale weten te winnen van AZ. Maar deze huldiging zal in dat geval door de werkzaamheden niet plaatsvinden op de Coolsingel, maar in De Kuip.

En een huldiging van Feyenoord na maart 2021 dan, als de Coolsingel klaar moet zijn? "Goed plan, dan gaan we hem gelijk even inwijden."