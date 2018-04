Protest tegen onderzoek naar metrobeheerders

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag wil een onderzoek gaan doen naar het nut van metrobeheerders van de RET. FNV zegt tegen het onderzoek te zijn. Ook de ondernemingsraad van de RET is er niet blij mee.

Serviceverlening

De RET heeft 120 metrobeheerders in dienst. Ze zijn aangesteld in de tijd dat het wettelijk verplicht was om op ieder ondergronds metrostation een beheerder te hebben. Inmiddels is de fysieke en technische veiligheid op de stations flink verbeterd en zijn de metrobeheerders nu vooral bezig met service.

Zij houden in de gaten of er geen problemen of mankementen zijn bij de metrostations. Ook zijn ze aanspreekpunt voor de reizigers. De beheerders dragen zo vooral bij aan de sociale veiligheid in de metro.

Hoge kosten

Hun inzet kost jaarlijks 10,5 miljoen euro. Dat wordt betaald door de metropoolregio. Dat is relatief veel geld. Zo is de subsidie voor het busnet in heel Rotterdam bijvoorbeeld 30 miljoen euro per jaar. Ook de kosten van beheer, onderhoud en vervanging zijn een grote kostenpost van de metropoolregio.

Daarom is het volgens de metropoolregio nodig om te laten onderzoeken of de metrobeheerders nog wel nut hebben. De hoofdvraag is of ze (en de uitgave van 10,5 miljoen euro per jaar) verplicht, noodzakelijk en wenselijk zijn.

‘Belachelijk idee’

Vakbond FNV zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het onderzoek. Eric Vermeulen, bestuurder FNV Publiek belang: “De metropoolregio stelt altijd dat service en veiligheid voorop moeten staan in het openbaar vervoer. Het idee om daar nu op te beknibbelen is echt belachelijk en krijgt niet de steun van vakbonden, ondernemingsraad en nota bene de RET zelf.”

FNV Publiek belang is ook verbaasd over de aanpak van de metropoolregio en vindt dat ze het onderzoek er doordrukt. Vermeulen: "Een onderzoek naar de werking van de functie van metrobeheerders is veel te gedetailleerd. Het is echt zonde om daar publiek geld aan uit te geven, vooral omdat ook werkgever RET de waarde van de metrobeheerders inziet. De regio moet zich niet bemoeien met de invulling van functies en details rond het openbaar vervoer.”

RET: inkrimpen ongewenst

Maurice Unck, algemeen directeur van RET, zegt op twitter : "Het onderzoek is ons bekend. Wij staan achter het bestaande model. Verder inkrimpen is qua veiligheid(sbeleving) gezien de drukte in onze metro wat ons betreft ongewenst."

Onderzoek naar kosten

De vragen over nut en noodzaak van de metrobeheerders zijn onderdeel van een groter onderzoek van een extern adviesbureau naar de systeemkosten van het ov. Daarbij wordt onder meer gekeken naar mogelijke bezuinigingen op tram- en buslijnen en vervoer over water en naar eventuele aanpassingen van de tarieven.

Eind mei 2018 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht. Dan wordt ook bekend wat er met de metrobeheerders gaat gebeuren.