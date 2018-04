Deel dit artikel:











Enquête Coolsingel: overgrote meerderheid voor aanpak Coolsingel

Het is tijd dat die lelijke verkeersader, de Coolsingel, wordt aangepakt. Dat is de mening van 80 procent van de ruim 2500 ondervraagden, die de afgelopen dagen de enquête van RTV Rijnmond over de verbouwing van de Coolsingel invulden.

De renovatie van de beroemdste straat van Rotterdam is maandagochtend van start gegaan en moet in maart 2021 afgerond zijn. In een korte enquête met een aantal stellingen vroegen wij Rijnmonders wat ze vinden van deze renovatie. Een even grote groep mensen (80 procent) vindt het goed dat er meer ruimte voor wandelaars en fietsers komt. Twintig procent van de ondervraagden vindt de Coolsingel prima zoals hij is, want 'de straat hoort bij Rotterdam'. Zonzijde

In het nieuwe ontwerp van de Coolsingel liggen de twee rijstroken voor autoverkeer straks aan de zonnige kant. De flaneerboulevard is aan de schaduwzijde gepland. In het nieuwe ontwerp van de Coolsingel liggen de twee rijstroken voor autoverkeer straks aan de zonnige kant. De flaneerboulevard is aan de schaduwzijde gepland. De meeste ondervraagden zien dit liever anders: 85 procent van deze mensen is het eens met de stelling dat het beter was om de wandelstrook aan de zonzijde te plannen met ruimte voor terrassen. De helft van de mensen geeft aan dat ze het leuk hadden gevonden als er water in het ontwerp was meegenomen, vanwege de naam van de beroemdste straat van Rotterdam. Deze vragen werden gesteld tijdens de enquête.