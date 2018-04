Deel dit artikel:











Nog steeds patstelling tussen links en rechts in Rotterdam Joost Eerdmans voordat hij aanschuift bij de verkenners

De Rotterdamse verkenning voor de vorming van een nieuw college is de laatste week in gegaan, maar uitzicht op een nieuw college is er nog lang niet. "We zitten nog steeds in een patstelling tussen links en rechts", zegt Barbara Kathmann van de PvdA.

Op maandag spraken zes partijen voor het eerst gezamenlijk met de verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach: Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA. Gedoogsteun

“Uit deze partijen moet het gebeuren”, zei Joost Eerdmans van Leefbaar. Eerst spraken GroenLinks, PvdA en D66 met elkaar, deze partijen hebben gezamenlijk 15 zetels en vormen het liefst een college zonder Leefbaar Rotterdam. “Uit deze partijen moet het gebeuren”, zei Joost Eerdmans van Leefbaar. Eerst spraken GroenLinks, PvdA en D66 met elkaar, deze partijen hebben gezamenlijk 15 zetels en vormen het liefst een college zonder Leefbaar Rotterdam. Daarna schoven VVD en CDA aan. Deze combinatie zou, met gedoogsteun van CU/SGP, op de minimale meerderheid van 23 zetels kunnen rekenen. Leefbaar en VVD

Voordat Eerdmans ’s middags aanschoof, werd hij bijgepraat door de fractievoorzitter van de VVD, Vincent Karremans. Leefbaar en VVD willen het liefst samen een college vormen, aangevuld met andere partijen. Voordat Eerdmans ’s middags aanschoof, werd hij bijgepraat door de fractievoorzitter van de VVD, Vincent Karremans. Leefbaar en VVD willen het liefst samen een college vormen, aangevuld met andere partijen. Obstakels wegnemen

CDA en VVD verlieten het overleg begin van de middag. Daarna zaten Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66 en GroenLinks bij elkaar om de obstakels tussen Leefbaar en de andere drie partijen weg te nemen. CDA en VVD verlieten het overleg begin van de middag. Daarna zaten Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66 en GroenLinks bij elkaar om de obstakels tussen Leefbaar en de andere drie partijen weg te nemen. Dinsdag gaan de gesprekken met deze partijen verder. De andere partijen staat voorlopig buitenspel.