Botten van bejaarde Blijdorpkrokodil in Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Enkele jaren na de dood van het stokoude krokodillenpaar Hakuna en Matata uit Diergaarde Blijdorp, is pantserkrokodil Matata in het Natuurhistorisch Museum te bewonderen. Het gaat om een verzameling botten waarvan de belangrijkste liggen uitgestald.

Vrouwtjeskrokodil Matata overleed in juli 2014 en is zeker 85 jaar oud geworden. Ze kwam samen met mannetje Hakuna , die in 2015 overleed, in 1929 naar Blijdorp. Het krokodillenpaar heeft het bombardement op Rotterdam overleefd.

Het Natuurhistorisch Museum is blij met de nieuwe toevoeging aan de collectie. "We hebben hier natuurlijk heel veel dode dieren met een verhaal", zegt directeur Kees Moeliker. "Deze sluit ook aan bij het rijtje dierentuindieren dat we hier al hebben. Giraffe Como, Ramon de olifant en de legendarische orang-oetan Piku."

Prepareren met Biotex

Twee jaar na het overlijden van Matata ging het lichaam van de dode krokodil naar het Natuurhistorisch Museum, waar het door de eigen medewerkers is geprepareerd. "Dat is eigenlijk een vrij makkelijk karweitje", zegt directeur Moeliker.

"Eerst worden de botten grof schoon gesneden, waarna er nog wat vlees en wat vet aan zit. Dan gaan die botten met zijn allen in een grote bak met warm water en Biotex Groen. De enzymen helpen er dan bij om het letterlijk schoon te rotten. Het stinkt wel een beetje, maar dan heb je ook wel wat", concludeert Moeliker.

Ruimtegebrek

Uit de doos met botten die zijn overgebleven worden alleen de belangrijkste, zoals het schedel en de onderkaak met de scherpe tanden, tentoongesteld op een voetstuk van één vierkante meter. Meer kan niet, wegens ruimtegebrek.

"Als we het hele skelet zouden monteren, hebben we een vitrine van minstens 2,5 meter nodig. Die ruimte hebben we niet. Dus exposeren we hem op deze manier."