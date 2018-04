Deel dit artikel:











Rijnmond Nu LIVE vanaf de Coolsingel Impressie Coolsingel na de verbouwing Impressie Coolsingel na de verbouwing

Vandaag is Rijnmond Nu op locatie op de Rotterdamse Coolsingel. Want er gaat een hoop veranderen hier. In plaats van vier banen komen er nu twee, er komen extra bomen, meer wandelgebied en een breder fietspad. De Coolsingel wordt groen!

Geschreven door Danique Crijnen

Luister naar Rijnmond Nu vanaf 16.00 tot 19.00 uur. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.