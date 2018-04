Lintje voor 10-jarige held Gijs uit Vlaardingen

De 10-jarige Gijs Overduin uit Vlaardingen heeft een jeugdlintje uitgereikt gekregen van burgemeester Annemiek Jetten. Hij heeft begin maart het hondje van zijn buurvrouw gered.

Gijs was toen zelf zijn hond aan het uitlaten in park ‘t Nieuwelant toen hij zijn buurvrouw hoorde roepen. Haar hondje Lola was achter de eendjes aan het ijs op gerend. Het ijs was niet dik genoeg en Lola zakte er doorheen.

Gijs zag dat het beestje bijna verdronk en bedacht zich geen moment: hij ging zelf het ijs op, zakte erdoorheen en zwom naar Lola toe om haar te redden.

De gemeente Vlaardingen wil met het jeugdlintje laten zien trots te zijn op de jonge held. Vlaardingse kinderen en jongeren die bijzondere acties of uitzonderlijke keuzes maken om in geval van nood snel te handelen en levens te redden.