Boodschappentassen vol eurobiljetten in Rotterdamse woning Het geld zat in big shoppers

De politie heeft boodschappentassen met ruim 100.000 euro en meer dan een kilo verdovende middelen in beslag genomen in een woning aan de Meester Willemstraat in het Oude Noorden. Een 20-jarige man is aangehouden.

De zaak is aan het rollen gebracht door een getuige die vrijdagavond rond half negen belde met de politie: hij had een ruzie in de woning gehoord. Een van de ruziezoekers had mogelijk een vuurwapen. Drie mannen die voldeden aan het signalement, werden door de politie met getrokken dienstwapen aangehouden. Zij bleken echter niets met de ruzie te maken hebben en werden weer vrijgelaten. Later op de avond kwam een 20-jarige man opdagen bij de woning aan de Meester Willemstraat. Hij is aangehouden op verdenking van bedreiging en wapenbezit. Bij het doorzoeken van de woning kwamen de boodschappentassen en de verdovende middelen boven water. Een vuurwapen is niet gevonden. De spullen zijn in beslag genomen.