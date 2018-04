Beelden zeggen meer dan woorden

Op 8 april stonden zes sportievelingen namens het Rijnmond Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Samen met Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld gingen ze de uitdaging aan.

Op de dag erna blikken we terug en soms zeggen beelden zoveel meer dan woorden. Rijnmond Runner Jeroen neemt je mee in zijn race. Coach Gerben blikt op de finishstraat ook nog even kort terug.