Laatste marathonloper Marian steelt harten van Nederlanders Onder luid gejuich rent Marian de Jong als laatste richting de finishlijn tijdens de marathon van Rotterdam Marian kreeg twee medailles, waaronder één voor haar overleden man

Haar woonkamer is veranderd in een bloemenzee en de reacties blijven binnenstromen, vertelt ze. Ze kreeg zelfs een bericht van Kelly de Ridder, die vorig jaar als laatste loper de finish op de Coolsingel haalde. ''Iedereen stuurt me berichtjes of zegt trots op me te zijn'', glundert de Dordtse Marian de Jong.

De 58-jarige thuiszorgmedewerkster kan het zelf nog steeds niet helemaal geloven: ze eindigde op zondagmiddag tijdens de marathon van Rotterdam als laatste loper. Haar ontroerende finish maakte veel reacties los. Vooral omdat ze vlak voor de eindstreep nog de puf had om haar twee kleindochters Fien en Juul aan de hand mee te nemen de finish over. Al vóór ze hijgend de Coolsingel opliep, vertelde Marian aan RTV Rijnmond waarom ze door bleef lopen. Marian's man Hans overleed anderhalf jaar geleden aan kanker. ''Hij heeft zo lang gevochten voor ons. Dan is die 42 kilometer... Ja, dan kan ik niet zeggen 'Ik stop'. Nee,'' vertelt ze gedecideerd en met een glimlach. Marian zit met een kop koffie (en zonder spierpijn) aan de eettafel in haar appartement in de Dordtse Vogelbuurt en is nog steeds niet helemaal bijgekomen van de 'droom' waarin ze naar eigen zeggen belandde. ''Dat gebeurt alleen bij anderen, niet bij mij. Maar ja, dus wel.'' Marian, die de marathon van Rotterdam al vaker liep en een fanatiek hardloopster is, had niet verwacht dat ze afgelopen zondag als laatste zou eindigen. Maar dat vindt de Dordtse alleen maar mooi. "Ik ging eigenlijk voor een snellere tijd. Dat is 'm dan niet geworden. Maar als je dan zo wordt onthaald en dan als laatste loper", vertelt ze trots. Aan de finishlijn werd ze onthaald door burgemeester Aboutaleb en door de winnaar Kenneth Kipkemoi. De marathon 2018 werd al met al voor de Dordtse hekkensluiter een prachtig avontuur. ''Dat overkomt je nooit meer,'' lacht ze. ''Daar moet je van genieten.''