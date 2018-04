Van Hooijdonk in FC Rijnmond: 'Had nuance gebracht over fitheid Van Persie'

Pierre van Hooijdonk vindt Robin van Persie nog altijd één van de beste spelers van Nederland. De oud-spits van Feyenoord zegt wel in FC Rijnmond dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst een risico neemt als hij de topscorer aller tijden van Oranje in de bekerfinale tegen AZ opstelt.

"Er werd duidelijk in januari gezegd dat Van Persie super procent fit was", blikt Van Hooijdonk terug. "Ik denk: had daar een nuance ingebracht. Dat Van Persie de pinchhitter is. Alles was dan een bonus geweest."

Naast Van Hooijdonk namen ook chef sport Ruud van Os en radiocommentator Dennis van Eersel plaats in FC Rijnmond. Presentator Bart Nolles had genoeg te bespreken. Zo kwam de 3-2 overwinning van Sparta tegen VVV-Venlo voorbij en bespraken de mannen ook de transfer van Hicham Faik, die Excelsior na dit seizoen verlaat voor Zulte Waregem.