Roze sterren duiken op in Rotterdam-Spangen Foto: Maarten Bel Foto: Maarten Bel Foto: Maarten Bel

De stoep van het Taandersplein in Rotterdam-Spangen is sinds zaterdag versierd met roze sterren. Daar pronken de pootafdrukken van onder meer Yous, Dani, Beatrix en Spyker, huisdieren uit de buurt, op de Pet Walk of Fame.

De roze sterren maken deel uit van een project van kunstenaar Maarten Bel. Hij is een tijd bezig geweest met het verzamelen van pootafdrukken. Door flyers in alle brievenbussen van de Mathenesserweg te gooien, heeft hij de bewoners opgeroepen hun huisdieren langs te brengen voor een afdruk. Dit leverde uiteindelijk meer dan twintig tegeltjes met pootafdrukken op. Aanleiding voor zijn kunstproject is de manier waarop huisdieren de buurt weten te verbinden. "Ook al zijn mensen verschillend en hebben ze andere achtergronden, ze hebben toch een gedeelde liefde voor een huisdier", vertelt de kunstenaar. Hamster met drie pootjes

Niet alleen honden en katten zijn vereeuwigd in de klei. "Het eerste huisdier was Youssef, een hamster met drie pootjes". Afgelopen week kreeg Bel het bericht dat 'Yous' is overleden. Gelukkig voor zijn baasjes ligt er een blijvende herinnering aan hem in de buurt.

