CO2-opslag onder Noordzee dichterbij

De plannen om CO2 uit de Rotterdamse haven op te slaan in een leeg gasveld in de bodem van de Noordzee, worden steeds concreter. Drie partijen hebben onlangs een haalbaarheidsstudie gedaan. Daaruit blijkt dat de opslag technisch haalbaar is.

Bovendien is het een relatief goedkope oplossing om aan de klimaatdoelen van het kabinet te voldoen, meldt Havenbedrijf Rotterdam maandag. Onderzoek is gedaan naar de aanleg van een verzamelleiding in het havengebied, waar verschillende bedrijven CO2 in kunnen pompen. Het gas kan worden gebruikt door tuinders in Zuid-Holland, maar het overgrote deel gaat naar het lege gasveld, 25 kilometer uit de kust onder de Noordzee. De verwachting is dat voor dit project in Rotterdam jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen. De komende maanden gaan Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en de onderzoekers van Energie Beheer Nederland (EBN) de details uitwerken. Over de aanleg valt waarschijnlijk volgend jaar een besluit. Animatie van de CO2-opslag.