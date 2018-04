Deel dit artikel:











Hoogbejaarde scootmobieler verdronken bij Lexmond Foto: ZHZ Actueel

In het water langs de Kanaaldijk in Lexmond is maandag het lichaam gevonden van een 93-jarige Meerkerker. Hij is met zijn scootmobiel te water zijn geraakt.

Een schipper zag spullen drijven en trok aan de bel. Eenmaal ter plaatse werden de inmiddels overleden man en zijn scootmobiel gevonden door duikers van de brandweer. De politie heeft onderzoek gedaan bij het water en gaat uit van een noodlottig ongeval.