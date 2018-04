Ganzen groeiend probleem voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport is niet alleen in trek bij reizigers maar ook bij vogels. Steeds meer vogels en vooral ganzen strijken neer op de start- en landingsbaan. Om te voorkomen dat de veiligheid in de lucht in gevaar komt, moeten er nieuwe manieren gevonden worden om de vogels te verjagen. Alleen afspraken daarover lopen vertraging op.

Het vliegveld voert overleg met omliggende gemeenten, provincie en natuurbeheerders. "Dat kost tijd, veel tijd en we hopen aan het eind van dit jaar tot een convenant te komen wat te doen om het beheersbaar te maken want het gaat om de veiligheid van de luchtvaart en die van passagiers", benadrukt Jan-Willem Perdon van Rotterdam The Hague Airport.

Hoog-risico

Het is een utopie om alle vogels van het vliegveld weg te krijgen maar er zijn zorgen, zeker over de groei van het aantal ganzen. "De laatste jaren is die populatie flink toegenomen en dat is een hoog-risico soort omdat het een grote vogel is", legt Perdon uit.

Het vliegveld bevindt zich in een vogelrijk gebied met rondom weilanden, graslanden en natuurgebieden. Op Rotterdam The Hague Airport landen of vertrekken dagelijks gemiddeld vijftig vliegtuigen.

Het risico op een ongeluk met een zwerm vogels is klein maar wel altijd aanwezig. "We hebben vogels die hier rusten, slapen, eten en dus ook in de buurt van de start- en landingsbaan vliegen en een botsing kan schade veroorzaken aan een motor maar in het ergste geval een crash. Het is dus een serieuze aangelegenheid", zegt de operationeel manager van het vliegveld.

Verjagen

Op het eigen terrein heeft Rotterdam The Hague Airport toestemming om vogels te verjagen en bejagen. Dat gebeurt met kanonnen, roofvogels, jagers en met het zaaien van een onsmakelijk grassoort voor muizen waardoor het ook onaantrekkelijk wordt voor een aantal vogels.

Vanwege de groei van het aantal vogels is het niet meer voldoende om alleen op het vliegterrein de overlast terug te dringen maar ook in de wijde omgeving.

Rotterdam The Hague Airport, gemeenten, provincie en natuurbeheerders gaan nu eerst de soorten vogels, hun vliegroutes en verblijfplaatsen in de wijde omtrek van het vliegveld in kaart brengen en daarna afspraken maken om te voorkomen dat ze een gevaar vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer.