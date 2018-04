FC Dordrecht met minimaal verschil onderuit

FC Dordrecht is maandagavond in Maastricht met 1-0 onderuit gegaan bij MVV. De Schapenkoppen zien de Limburgers na deze nederlaag met drie punten uitlopen en staan met 46 punten op de twaalfde plaats in de Jupiler League.

Het enige doelpunt werd in de 39e minuut gescoord door Joeri Schroijen, die de bal in de verre hoek achter FC Dordrecht-doelman Bryan Janssen plaatste. "We hebben in de eerste helft fantastisch voetbal laten zien", aldus trainer Gérard de Nooijer na afloop van dit duel. "Maar we beloonden onszelf niet om toen met 3-0 voor te staan."

Een meevaller voor FC Dordrecht is de rentree van spits Jafar Arias. Hij miste de laatste zeven competitiewedstrijden van de Dordtenaren. "Hij is voor ons een belangrijke speler als aanspeelpunt. Arias is balvast. Andere spelers kunnen daarvan profiteren", zegt De Nooijer.