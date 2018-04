Gemeente Rotterdam scant boomwortels langs tunneltraverse

Rotterdam gaat met een speciale techniek proberen de monumentale bomen langs de tunneltraverse te redden. Met scanaparatuur zijn specialisten de hele nacht bezig om de groei van de wortels te meten.

De tunneltraverse is daardoor gedeeltelijk dicht. Er is een omleiding ingesteld via de parallelweg.

Een radar zendt hoogfrequente radiogolven uit. Als de golven in aanraking komen met de wortels worden die gereflecteerd. Een antenne vangt de golven op, die weer door een meetprogramma worden geregistreerd. Zo is exact zichtbaar waar en hoe diep de boomwortels liggen.

De tunneltraverse tussen Blijdorp en de Maastunnel is 75 jaar oud en is hard toe aan een onderhoudsbeurt. Hiervoor wordt eerst het beton onderzocht. Bij dit onderzoek wordt gegraven langs de ’s-Gravendijkwal.

De gemeente hoopt dat de scanresultaten de schade aan de bomen zoveel mogelijk beperken. De werkzaamheden aan de tunneltraverse beginnen over ongeveer een maand.