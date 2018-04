Deel dit artikel:











Baijens per direct weg bij ARBO Rotterdam Handbal Danny Baijens (in het rood) als trainer van ARBO Rotterdam Handbal

Danny Baijens is niet langer coach van ARBO Rotterdam Handbal. Hij vertrekt per direct bij de eredivisionist, die momenteel strijdt om handhaving. Arjan Koster, die dit seizoen nog actief was voor DIOS uit Den Hoorn en volgend seizoen al de scepter zou zwaaien bij de Rotterdamse handballers, moet proberen om met ARBO Rotterdam Handbal veilig te spelen.

"Ik denk dat, op een gegeven moment, de groep en ik uit elkaar lagen, wellicht qua interesse", zegt Baijens. "Dat zag je de afgelopen periode met afmeldingen en dergelijke, terwijl ARBO Rotterdam Handbal in een belangrijke fase zat. Ik zit privé ook in een moeilijke fase. Als er op een gegeven moment zo makkelijk wordt afgeschreven, waarbij ik er alles aan probeer te doen om de eredivisie vast te kunnen houden. Ja, dat was voor mij op een gegeven moment de druppel." Baijens liep elf jaar rond bij de Rotterdamse handbalformatie, die tot vorig seizoen nog HARO heette. Vanaf de winterstop kwam hij 'in een rollercoaster' terecht. Baijens overwoog, ook vanwege de mindere sportieve prestaties, om eerder als coach te stoppen: "Maar de groep gaf aan dat we met z'n allen ervoor moesten gaan. Die wilde mij aan de leiding hebben." Nacompetitie

ARBO Rotterdam Handbal eindigde in de eredivisie heren op de laatste plaats met 22 punten uit vijf wedstrijden. Handhaving wordt een moeilijk verhaal, omdat de Rotterdammers in de nacompetitiepoule de eerste wedstrijd tegen Olympia '89 uit Oss thuis met 36-29 verloren. ARBO Rotterdam Handbal eindigde in de eredivisie heren op de laatste plaats met 22 punten uit vijf wedstrijden. Handhaving wordt een moeilijk verhaal, omdat de Rotterdammers in de nacompetitiepoule de eerste wedstrijd tegen Olympia '89 uit Oss thuis met 36-29 verloren. Er zijn voor ARBO Rotterdam Handbal zeker nog drie duels te spelen, waaronder de return tegen Olympia '89 en nog twee wedstrijden tegen het Haagse WHC. Beide ploegen zijn eerstedivisionist. De winnaar van de twee nacompetitiepoules strijden nog tegen elkaar om een eredivisieticket. De nummers 2 en 3 degraderen van de eredivisie naar de eerste divisie of promoveren niet. Wat Baijens nog meer te vertellen had over zijn vertrek bij ARBO Rotterdam Handbal, zie je in het bovenstaande interview met Sjoerd de Vos.