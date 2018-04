Deel dit artikel:











Fiks tekort aan krantenbezorgers Dagbladen | Foto: Piroschka van de Wouw (ANP) Mar van der Tak bij het depot in Rotterdam-Kralingen

Het is een leuke bijverdienste, maar bij het krantendepot op de Boezemstraat in Rotterdam-Kralingen is een flink tekort aan krantenbezorgers. De vroege diensten en minimumleeftijd lijken de oorzaak te zijn.

Vooral voor de wijk Lageland zijn er te weinig bezorgers, maar ook Rotterdam-Noord, Rotterdam-Centrum en Rotterdam-West kampen met een tekort. De meeste bezorgers hebben al twee krantenwijken en omdat de krant voor 07:00 uur in de brievenbus moet liggen, zijn sommigen daarom al om 04:00 uur bij het depot, zegt Mar van der Tak bij het depot dinsdagochtend op Radio Rijnmond. Maar daarvoor moet je wel boven de 18 jaar oud zijn, want als je 16 bent mag je pas om 06:00 uur beginnen en dan lukt het moeilijk om in een uur tijd de krant in een hele wijk te bezorgen. "En aangezien er weinig wijken zijn waar je in een uur klaar bent, komen daar weinig bezorgers op af", zegt Van der Tak. Aan de advertenties ligt het niet; er zijn aanplakbiljetten bij winkeliers gehangen en de kranten plaatsen zelf ook advertenties, "maar het is hopeloos", zegt Van der Tak. Het bezorgen levert zo'n 200 tot 400 euro op per 4 weken. "Als je 'klachtenloos' bezorgt, komt daar een bonus van 10 tot 20 euro per week bij. En als je je nu aanmeldt, krijg je na drie maanden 100 euro extra", zegt Van der Tak die snel hoopt op versterking.