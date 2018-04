Deel dit artikel:











Schade veroorzakende 'Alblasserdammertjes' definitief verwijderd

Op bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord in Alblasserdam regent het klachten over Alblasserdammertjes, de stalen paaltjes van ongeveer 80 centimeter hoog worden geregeld door automobilisten over het hoofd gezien. Het gevolg is veel schade aan auto's, vrachtwagens en aan de paaltjes zelf.

Opvallend is dat de paaltjes vier jaar geleden juist werden geplaatst als vervanging voor de plantenbakken die er stonden. Vooral vrachtwagenchauffeurs negeerden de verhoogde bakken en reden vaak dwars door de bloemperkjes. "We moesten daar iets op bedenken en van tevoren weet je niet wat de gedragseffecten van een maatregel zijn. Dit was uiteindelijk niet de oplossing", geeft wethouder Peter Verheij (Buitenruimte) toe. Samen met de ondernemers is nu een oplossing gevonden. De paaltjes worden verwijderd en er komt een geleiderail op de bloembakken. Die worden zo beschermd en de straal van de bocht wordt wat groter", zegt Dick Bovekerk van Ondernemersvereniging de Noord. De paaltjes worden hergebruikt. Ze komen op de Hoogendijk, daar moeten ze sluipverkeer over het fietspad tegengaan. Dinsdag zijn de werkzaamheden voor het plaatsen van de geleiderails gestart. Dit duurt hooguit een paar dagen.