Reisverbod voor potloodventers in Rotterdamse metro

Reizigers die zich seksueel misdragen in de Rotterdamse metro krijgen voortaan een reisverbod van vier weken. Vervoersbedrijf RET neemt de maatregel om vrouwen te beschermen tegen een kleine groep reizigers die zich onzedelijk gedraagt.

Vrouwen worden betast, geïntimideerd, uitgescholden en bedreigd. Ook krijgen ze te maken met mannen die onzedelijke gebaren maken of handelingen uitvoeren.

Voorheen werden schennisplegers wel beboet, maar konden ze gewoon verder reizen met een andere metro. Met dit verbod wil de RET dat voorkomen, omdat reizen voor iedereen veilig moet zijn.

Verblijfsverbod op metrostations

Het verbod geldt op dit moment nog alleen in de metro. Later in het jaar volgt een proef met een verblijfsverbod voor schennisplegers op de metrostations.

Het verbod geldt alleen voor de metro, omdat er bij de RET geen meldingen zijn van onzedelijk gedrag in trams en bussen.