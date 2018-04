Enorme brand in monumentale villa Vlaardingen

Een uitslaande brand heeft dinsdag een monumentaal gebouw aan de Oosthavenkade in Vlaardingen zwaar beschadigd. Er kwam zoveel rook vrij dat de brandweer tijdelijk stopte met blussen, in de hoop dat de rook recht omhoog zou gaan. Omwonenden kregen het dringende advies ramen en deuren te sluiten.

De brand ontstond halverwege de ochtend door nog onbekende oorzaak. Het vuur woedde voornamelijk op de zolder van het pand. Op de eerste verdieping was het vuur vrij snel onder controle.

Ook een blusboot van het Havenbedrijf Rotterdam werd ingezet. Het duurde een paar uur voordat de brand helemaal geblust was.

De vier bewoners waren tijdens de brand niet thuis. Een van de drie huisdieren is op tijd uit het huis ontsnapt, de twee andere zijn nog zoek.

Er is mogelijk asbest vrijgekomen uit het pand dat rond 1900 is gebouwd, maar daar is geen concreet bewijs voor, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer gaat wel onderzoeken of er instortingsgevaar is, het pand is voorlopig dus onbewoonbaar.