Uitslaande brand in Vlaardingse villa onder controle

In de zolder van een monumentale villa in het centrum van Vlaardingen woedde dinsdagochtend een grote brand. Na bijna twee uur blussen was het vuur rond 11:45 uur onder controle.

Er zou mogelijk asbest zijn vrijgekomen uit het pand dat rond 1900 is gebouwd, maar daar is geen concreet bewijs voor, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer gaat wel onderzoeken of er instortingsgevaar is, het pand is voorlopig dus onbewoonbaar.

De vier bewoners waren tijdens de brand niet thuis. Een van de drie huisdieren is op tijd uit het huis ontsnapt, de twee andere zijn nog zoek.

Veel rook

Het vuur zorgde in de omgeving voor veel rookoverlast, maar rond 11:45 uur was de rook afgenomen. De brandweer raadde omwonenden aan de deuren en ramen te sluiten.

Op slechts enkele meters van de woning staan tanks die bedoeld zijn voor onder andere de opslag van olie. Het is niet duidelijk of de tanks momenteel in gebruik zijn.

De brand woedde voornamelijk op de zolder van het pand. Op de eerste verdieping was het vuur vrij snel onder controle. De brandweer staakte even voor 11:00 uur het blussen om het dak weg te laten branden in de hoop dat de rook recht omhoog kon, daarna werd weer verder geblust.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.