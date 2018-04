Concert Broederliefde op Het Kasteel gaat niet door

Het concert van de populaire Rotterdamse rapformatie Broederliefde in het stadion van Sparta gaat deze zomer niet door. De kaartverkoop, die al vorig jaar was begonnen, is daarom stilgelegd, zegt de manager van de groep dinsdag.

Fans die al een kaartje hebben gekocht, krijgen later deze week bericht van de band. Wat er met de al verkochte kaarten gebeurt, is nog niet duidelijk.

Volgens manager Lorenzo Jonathas zou het schrappen van het optreden te maken hebben met te weinig mankracht bij de politie deze zomer. Hij claimt dat de politie heeft laten weten te kiezen voor een ander festival die dag. Voor het optreden van Broederliefde zouden daarom te weinig agenten beschikbaar zijn.

"Het grotere festival Flying Dutch vindt dezelfde dag plaats", zegt Jonathas. Een woordvoerder van de politie zegt zich niet in dat verhaal te herkennen.

Bericht gaat verder onder de video



'Jammer'

In het stadion van Sparta wordt geen rekening meer gehouden met de show van Broederliefde. "Het is hartstikke jammer dat het niet door gaat", zegt woordvoerder Hans van der Linde.

"De advocaat van de groep heeft laten weten dat de band niet komt optreden. Zonde, want de eerste show vorig jaar was een geweldige productie."

Bericht gaat verder onder de video



Live op televisie

De show volgde vorig jaar zomer nadat de band aan meerdere media had verteld dat optreden op Het Kasteel, midden in hun buurt Spangen, een droom was. Die kwam uit. Ruim tienduizend bezoekers kwamen op de show af, die live op televisie werd uitgezonden door de publieke omroep.

Ook na de show was er groot succes. We moeten door, het nieuwe album van Broederliefde, verscheen dit najaar en stond op iTunes binnen een dag al op nummer zes in de hitlijst. De videoclip bij het nieuwe nummer Officieel werd in een week tijd 1,9 miljoen keer bekeken.