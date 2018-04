Katwijk-Jong Sparta uitgesteld vanwege overlijden Molenaar

De wedstrijd in de Tweede Divisie tussen Katwijk en Jong Sparta gaat komend weekend niet door. Maandag overleed teammanager Sander Molenaar van Katwijk op 38-jarige leeftijd.

Molenaar was al een tijd ernstig ziek en voetbalde een groot gedeelte van zijn voetballoopbaan in onze regio. Bij Deltasport, DOTO en ASWH speelde Molenaar in de aanval.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd tussen Katwijk en Jong Sparta wordt ingehaald. Katwijk is de koploper en Jong Sparta staat in de middenmoot.