Dronken Kroaat van A15 gehaald Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een dronken automobilist van de A15 bij Papendrecht gehaald. De 37-jarige Kroaat had drie keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan. Zijn rijbewijs is afgepakt.

Een vrachtwagenchauffeur zag de auto over alle rijbanen van de A15 slingeren. Hij belde daarop de politie, die de man van de weg haalde. Een blaastest wees uit dat de man gedronken had. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed.