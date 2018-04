Grapperhaus wil internationale aanpak drugscriminaliteit

In de Nederlandse drugshandel gaat jaarlijks 3 miljard euro om. Maar echt grip op drugscriminaliteit krijgt de politie niet. Die is in staat om slechts 10 procent van de criminaliteit op te sporen.

Er moet daarom internationaal meer worden samengewerkt om drugscriminaliteit aan te pakken, zegt minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdagochtend op een groot internationaal congres over drugsbestrijding in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Grapperhaus zegt dat we de laatste tijd kennismaken met geweld dat we tot nu toe alleen kennen uit Hollywoodfilms. Hij noemt de moord op Reduan B. het laatste dieptepunt.

Hij was de broer van Nabil B., kroongetuige in het proces over de Mocro-oorlog, werd eind maart doodgeschoten. Reduan B. was zelf geen bekende van politie of justitie.

Om de drugscriminaliteit aan te pakken zal het Openbaar Ministerie voortaan vaker hogere straffen eisen voor de in- en uitvoer van drugs. Daarnaast zijn er ook investeringen nodig om de geldstromen van drugsbendes te achterhalen.

Op het International Drug Enforcement Conference (IDEC) zijn vertegenwoordigers uit meer dan 120 landen de komende drie dagen bijeen om te praten over drugsbestrijding.