Nijhuis fluit Feyenoord-FC Utrecht

Bas Nijhuis is zondag in de Kuip de scheidsrechter bij de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht. Het duel met als inzet de strijd om plek vier begint om half drie. Nijhuis floot Feyenoord een paar weken geleden ook toen de Rotterdammers verloren met 2-1 bij NAC.

Kevin Blom is zaterdag in Arnhem de arbiter bij de wedstrijd Vitesse-Sparta. In de Gelredome trappen de mannen van Dick Advocaat om 19:45 uur af. Om 20:45 uur is het zaterdag in Overijssel PEC Zwolle-Excelsior. Zwijndrechter Cristiaan Bax is de scheidsrechter.

De leiding van de topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax is in handen van Dordtenaar Danny Makkelie. PSV is bij een overwinning kampioen van Nederland.

In de eerste divisie fluit scheidsrechter Van der Eijk het duel tussen FC Dordrecht en Cambuur komende vrijdagavond. De wedstrijden van de eredivisieclubs zijn dit weekend live te volgen via Radio Rijnmond.