Rotterdammer opgepakt voor brandstichting wooncomplex Foto: Jelle Gunneweg

De politie heeft dinsdag een 31-jarige Rotterdammer opgepakt op verdenking van brandstichting in wooncomplex de Spaanse Poort. In de flat in Rotterdam-Centrum heeft in de afgelopen vier maanden acht keer brand gewoed.

De branden woedden onder andere in een meterkast, afvalcontainer en in een kelderbox van het wooncomplex aan het Roobrughof en de Spaansepoort. Verschillende keren moesten er door de brand woningen worden ontruimd. Bij één van de branden werden twaalf mensen in het ziekenhuis opgenomen na het inademen van rook. De schrik zat er goed in bij bewoners van het Roobrughof en de Spaansepoort. Met de aanhouding hoopt de politie "Dat iedereen weer rustig kan slapen." Welke rol de Rotterdammer bij de brandstichting precies speelde, wordt nog onderzocht.