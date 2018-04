Deel dit artikel:











Koffer met 825 duizend euro gevonden in Rotterdamse kluis Foto: FIOD

De opsporingsdienst van de fiscus heeft na een tip een koffer met 825 duizend euro aan contant geld in beslag genomen. De koffer lag in een bankkluis in Rotterdam.

Een 56-jarige man uit Roosendaal en en een 38-jarige man uit Sint Willebrord zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. De woningen van de mannen in Roosendaal en Sint Willebrord zijn doorzocht. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft beslag gelegd op de administratie.