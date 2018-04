Voormalig raadslid Capelle voor rechter wegens ontucht met kind

Een voormalig raadslid van D66 in Capelle aan den IJssel moet aanstaande vrijdag voor de rechter verschijnen. De 46-jarige Nico V. wordt verdacht van ontucht met een 14-jarige jongen.

Het misbruik zou in juli vorig jaar hebben plaatsgevonden. De verdachte zou perverse handelingen hebben gepleegd bij het minderjarige slachtoffer. Zo zou de jongen Nico V. oraal en met de hand hebben moeten bevredigen. Ook zouden deze handelingen bij hem zijn uitgevoerd.

Opvallend is dat er ook een andere man vastzit voor dezelfde verdenkingen. De rechtbank heeft de twee zaken opgesplitst: Shailendra R. moet in mei voor de rechter verschijnen.

Kinderporno

De V. heeft al sinds 2015 een andere aanklacht tegen zich lopen: hij wordt ervan verdacht kinderpornobestanden in zijn bezit te hebben.

De zaak tegen het 46-jarige ex-raadslid wordt vrijdag nog niet inhoudelijk behandeld.

De verdachte wordt momenteel in het Pieter Baan Centrum psychisch onderzocht. Hij is sinds 2011 geen raadslid meer voor D66 in Capelle aan den IJssel.