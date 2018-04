Deel dit artikel:











Ruim half miljoen kijkers zien marathon op TV Rijnmond Foto: ANP/Robin Utrecht

Ruim 600 duizend mensen hebben zondagmiddag via TV Rijnmond de deelnemers aan de 38e marathon van Rotterdam over de finish zien komen. Dit zijn 200 duizend kijkers meer dan in 2017 en ruim 150 duizend kijkers meer dan de uitzending van de NOS dit jaar.

Nadat de professionele wedstrijdlopers binnen waren, gingen bij RTV Rijnmond de camera’s aan en brachten wij de persoonlijke verhalen van de amateurlopers. Dat zorgde voor veel emotionele, maar ook grappige verhalen. Laatste loper

heeft de hele regio (zo niet: Heel Nederland) geraakt met haar verhaal als laatste loper. Zij rende haar negende marathon voor haar overleden man en ging met een glimlach van oor tot oor over de finish na ruim 6,5 uur lopen. De 58-jarige Marian heeft de hele regio (zo niet: Heel Nederland) geraakt met haar verhaal als laatste loper. Zij rende haar negende marathon voor haar overleden man en ging met een glimlach van oor tot oor over de finish na ruim 6,5 uur lopen. Ook via Rijnmond.nl en de socialmediakanalen van RTV Rijnmond is de marathon door veel mensen gevolgd. Ruim 6.000 mensen hebben de marathonuitzending via de livestream op onze website bekeken. Ook zijn de laatste minuten van de marathon van Marian ruim 300 duizend keer bekeken via Facebook. Daarnaast zagen zo'n 50 duizend mensen via social media dat Melanie Verheul ten huwelijk werd gevraagd door haar vriend, nadat hij na 42,195 kilometer over de finish kwam. En ze zei ja!