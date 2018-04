Deel dit artikel:











Kapotte autoruit leidt naar inbrekers in Dordrecht

De politie heeft maandag in Dordrecht twee mannen opgepakt voor een poging tot woninginbraak in Nood-Brabant. De mannen konden snel worden aangehouden, omdat de bewoner van het huis een steen door de voorruit van de vluchtauto had gegooid.

De twee mannen van 52 en 45 jaar werden door de bewoner van zijn huis in Noordhoek, vlakbij Moerdijk, betrapt, toen ze met een koevoet bij de achterdeur stonden. Hij joeg de mannen weg. Terwijl de inbrekers wegvluchtten in een auto, gooit de bewoner nog een steen door één van de autoruiten. Op de Maasstraat in Dordrecht werd de auto met kapotte ruit teruggevonden. Omstanders wezen de agenten naar twee mannen, die onder de Prins Hendrikbrug zaten. Daar konden de mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats worden opgepakt.