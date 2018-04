Geschiedenisles op het schoolplein tijdens Nationale Buitenlesdag

Meer dan 150 scholen in onze regio deden dinsdag mee aan de Nationale Buitenlesdag. Kinderen kregen op en rond het schoolplein les in rekenen, geschiedenis en taal.

Bij OBS Markenburg in Geervliet kregen kinderen uit alle groepen samen de opdracht om een safaripark te maken.

"Door reken- en taalvragen goed te beantwoorden, verdienen ze geld. Daarmee kunnen ze dieren kopen", zei Bram van der Haven, leerkracht van groep 8. "Zo leren de kinderen om samen te werken en elkaars talenten te ontdekken."



In Rotterdam-IJsselmonde kreeg groep 8 van OBS de Kubus vandaag buiten tekenles. Groep 3 schreef de woorden van het dictee met stoepkrijt op het schoolplein en groep 6 kreeg geschiedenisles in de vorm van 'ren je rot': bij iedere vraag renden ze naar een antwoord bij stip A, B of C op het plein.

"De kinderen vinden het leuker en ze leren er meer van", weet Daniëlle van der Horst, leerkracht van groep 3. "Als ze actief bezig zijn, onthouden ze de lesstof veel beter dan wanneer ze in de schoolbank zitten."