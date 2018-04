Deel dit artikel:











Alles over boeken en de Woordnacht in Rijnmond Nu Alek Dabrowski.

Iedere maand bestormt hij de studio met een stapel boeken en met een beetje passen en meten past er ook nog een gast bij: boekenrecensent Alek Dabrowski neemt Hans Sibarani mee, directeur van het festival 'Woordnacht' in Rotterdam. Wat is er allemaal in die mooie en spannende nacht te beleven?En ben je hongerig naar boekentips? Luisteren! In het laatste uur van Rijnmond Nu kom je alles te weten.

Geschreven door Ruud de Boer

Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.