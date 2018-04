Khalid Choukoud wil na debacle in Rotterdam toch marathons blijven lopen

Het ging zondag na nog geen dertig meter al de verkeerde kant op voor Khalid Choukoud. De grote favoriet voor de titel 'snelste Nederlander' kwam vlak na de start ten val en kwam die klap niet meer te boven. Op zes kilometer van de eindstreep staakte hij zijn race en was tot tranen geroerd.

"Ik was al geliijk verslagen, want binnen twintig seconden was het al klaar. Iemand tikte me aan op m’n hak, waardoor ik hard op de grond viel. Ik heb zo’n harde klap op m’n schouder gehad en had last van mijn onderrug. Na een paar meter was de droom al klaar. Door de adrenaline ga je nog door, maar na een paar kilometer werd de pijn steeds erger", zegt Choukoud.

Door de val zag hij zijn droom voor een persoonlijk record in rook opgaan. Dat record vestigde hij in Rotterdam in 2014. Bij zijn debuut op de marathonafstand noteerde hij destijds een eindtijd van 2.10.52. "Ik heb in Rotterdam zo'n geweldig debuut gehad en heb zoveel liefde voor de afstand. Vorig jaar had ik last van blaren en ben ik uitgestapt en nu de valpartij bij de start."

Zeer geëmotioneerd staakt de Nederlandse topatleet na 36 kilometer zijn race en geeft daarna aan dat hij het niet meer ziet zitten om marathons te lopen: "Ik kan het niet uitleggen. Drie maanden voor niets getraind en alles opzij gezet. De klap was te groot. Na de finish zei ik tegen mezelf: stop ermee!"

Maar twee dagen na de 38e marathon in Rotterdam komt Choukoud op die woorden terug: "Ik reageerde in emotie en wist eigenlijk niet wat ik zei. Ik heb altijd liefde voor de marathon gehad, maar op de één of andere manier wil het niet lukken bij mij. Ik snap niet waarom ik zoveel pech heb gehad. Maar het moet gaan lukken dat ik mijn mooiste marathon kan lopen, alleen weet ik niet wanneer."

"Ik denk erover na om dit jaar even rust te nemen en te kijken wat er fout ging om sterker terug te komen. Ik wil bewijzen dat ik op de halve marathon, de baan en de cross nog steeds de allerbeste van Nederland ben. Dan kan ik in 2019 met heel veel vertrouwen weer de stap naar de marathon maken."

Of hij volgend jaar weer zijn opwachting maakt in Rotterdam, weet Choukoud nog niet: "Nu kan ik daar niets over zeggen. Eerst deze klap verwerken en dan maar verder kijken."