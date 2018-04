60 uur taakstraf geëist voor plaatsen peilzender onder auto ex-burgemeester Schiedam

Justitie heeft 60 uur taakstraf geëist tegen een zoon en moeder uit Vlaardingen, omdat zij in 2016 en 2017 peilzenders hebben geplaatst onder de auto van Gerard Verver. Hij is de echtgenoot van Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam.

Tot vier keer toe plaatste de 36-jarige man en zijn 67-jarige moeder een peilzender onder de auto. De twee begonnen hun acties omdat zij hoorden dat oud-burgemeester Verver en haar gezin voortdurend onvindbaar waren.

Beiden hebben bekend dat ze de peilzenders hebben geplaatst. De verdachten wilden met de apparatuur de verblijfplaats van de Ververs opsporen.

Verver, hadden zij vernomen, zou medeverantwoordelijk zijn voor de problemen bij aannemingsbedrijf Van den Tempel waar hun man en vader werkte. Personeel zou zijn ontslagen, mede omdat Van den Tempel nog geld tegoed zou hebben van Verver.

In hun zoektocht kwamen de Vlaardingers uiteindelijk terecht in Harderwijk, waar Gerard Verver zijn praktijk voor fysiotherapie heeft. Door een peilzender onder diens auto te plaatsen, moest die hen naar de woning van de familie Verver leiden.

De officier eist 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis tegen moeder en zoon. Over 14 dagen doet de rechter uitspraak in de zaak.