Zaak Verver: 'Dit kom je alleen in maffiadossiers tegen'

Justitie heeft 60 uur taakstraf geëist tegen een zoon en moeder uit Vlaardingen, omdat zij in 2016 en 2017 peilzenders hebben geplaatst onder de auto van Gerard Verver. Hij is de echtgenoot van Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam.

Tot vier keer toe plaatsten de 36-jarige man en zijn 67-jarige moeder een peilzender onder de auto. De twee begonnen hun acties omdat zij hoorden dat oud-burgemeester Verver en haar gezin voortdurend onvindbaar waren.

Beiden hebben bekend dat ze de peilzenders hebben geplaatst. De verdachten wilden met de apparatuur de verblijfplaats van de Ververs opsporen.

Verver, hadden zij vernomen, zou medeverantwoordelijk zijn voor de problemen bij aannemingsbedrijf Van den Tempel waar hun man en vader werkte. Personeel zou zijn ontslagen, mede omdat Van den Tempel nog geld tegoed zou hebben van Verver.

In hun zoektocht kwamen de Vlaardingers uiteindelijk terecht in Harderwijk, waar Gerard Verver zijn praktijk voor fysiotherapie heeft. Door een peilzender onder diens auto te plaatsen, moest die hen naar de woning van de familie Verver leiden. Op die manier zouden andere gedupeerden bij het adres van de Ververs geld kunnen vorderen.

Loyaliteit

De moeder vertelde dinsdag in de rechtbank dat zij de zender plaatste uit loyaliteit naar het aannemingsbedrijf. Zij vertelt daarnaast dat de directeur van Van den Tempel, Richard B., het zelf wilde doen, maar dit niet kon.

Richard B. zou hebben geweten van de plannen van moeder en zoon. Hij zou hen niet hebben gevraagd om de zenders te plaatsen, maar hij zou ook niet hebben gezegd om het niét te doen.

De rechter vertelde dat dit soort activiteiten alleen gebeuren bij zware criminaliteit. "Dit kom je alleen in maffiadossiers tegen."

Rol te klein

Justitie vervolgde B. in eerste instantie niet omdat zijn rol te klein zou zijn. Daarnaast is zijn gezondheidstoestand slecht sinds hij 29 april 2017 een zelfmoordpoging ondernam. Hij moest zich op die dag bij de politie melden voor een verhoor over de peilzenderzaak. Lange tijd werd gevreesd voor zijn leven.

Wat er dinsdag in de rechtbank is gezegd, brengt mogelijk verandering in het vrijpleiten van B. De ex-burgemeester is daarnaast bezig met een artikel 12-procedure. Dit houdt in dat een slachtoffer een klacht kan indienen, wanneer deze het niet eens is met de beslissing van de officier van justitie om iemand niet te vervolgen.

De officier eist 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis tegen moeder en zoon. Over 14 dagen doet de rechter uitspraak in de zaak.