Kleurrijk kunstwerk siert Vismarkt in Schiedam

De Vismarkt in Schiedam is een tijdelijk kunstwerk rijker

Als onderdeel van de Nationale Museumweek kunnen bewoners en bezoekers van Schiedam een kijkje nemen bij de 'Open Expo': drie houten huisjes in het centrum waar een drietal kunstenaars mee aan de slag ging. En dat ging op een bijzondere manier.

Kunstenaar Sven Signe den Hartogh koos ervoor om het aan hem toegewezen huisje op de Vismarkt als canvas te gebruiken en maakte hier op dinsdagochtend een 'live' kunstwerk. De jonge kunstenaar toverde het voorheen zwarte huisje om tot een kleurrijk kunstwerk. Dat deed hij overigens zonder het gebruik van kwasten, maar vooral door middel van het gooien en smeren van verf.

"Mijn idee was eigenlijk om in plaats van een werk ín de houten huisjes te hangen, het houten huisje zelf te beschilderen", legt Den Hartogh uit. "Tot nu toe zijn er veel interessante mensen langsgekomen die het heel leuk vonden en over het algemeen erg leuk reageren", voegt hij er lachend aan toe.

Ook in de andere twee huisjes in het centrum zetten kunstenaars wat moois neer; zo is er in één van de huisjes een minimalistisch werk van Carolina Koster te bewonderen, en kan men in het laatste huisje kijken naar het kunstwerk 'Veld & Vaas', wat vooral werd gemaakt door middel van riet en bladeren.