Vier dagen feest tijdens Rockanje Live

Over iets meer dan een week is het vier dagen feest in Rockanje. Onder meer Nielson, DI-RECT en The Partysquad zijn aanwezig op de dertiende editie van Rockanje Live aan de rand van het dorp.

Het feest is bijna niet meer weg te denken van Voorne-Putten. "Er is zo'n beleving en zoveel draagvlak voor. Iedereen vindt het leuk en is blij. Dat geeft zoveel voldoening", vertelt Johan Tjallinks, mede-oprichter van Rockanje Live.

Horecaondernemer Tjallinks organiseerde dertien jaar geleden samen met ondernemer Peter Wolf voor het eerst Rockanje Live. "Vroeger had je Jazz Night. Dat is door een verhuizing van locatie niet meer van de grond gekomen. Wij dachten toen, 'dat moeten we oppakken'. Daar zijn we begonnen."

Rockanje Live is uitgegroeid tot een tentfeest voor lokale en regionale bezoekers, legt Tjallings uit. "Het is heel breed: kids, cultuur én muziek." Inmiddels is tachtig procent van de beschikbare kaarten voor de editie van dit jaar verkocht.

Programma

Het feest op het evenemententerrein aan de rand van het dorp begint volgende week woensdag met een Kids Day. Kinderen kunnen dan workshops volgen in onder meer dansen en musicals.

Een dag later vindt er een dorpsbarbecue plaats. "Met vierhonderd mensen uit de omgeving", vertelt Tjallinks. "Lekker barbecueën met zijn allen."

Op donderdag en vrijdag dienen grote namen zich aan. Zo zal donderdag tijdens de Hollandse avond Dordtenaar Nielson een uur lang optreden. Op vrijdag komen DI-RECT, Weekend Warriors en The Partysquad langs.