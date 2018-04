Gemeente: Broederliefde kreeg nooit vergunning voor concert Sparta-stadion

De populaire Rotterdamse rapformatie Broederliefde heeft maandenlang kaarten voor een concert verkocht, waarvan de vergunning niet rond was. Dat blijkt uit een brief van de gemeente Rotterdam. Dinsdag werd pas bekend dat het concert niet doorgaat.

Broederliefde gaf vorig jaar april voor het eerst een concert in het stadion van Sparta. Het was een daverend succes. Gelijk maakte de groep bekend op 2 juni 2018 opnieuw in Het Kasteel te staan. De kaartverkoop begon direct.

Naar nu blijkt had Broederliefde daar nog helemaal geen toestemming voor van de gemeente. Eind vorig jaar liet de gemeente aan Broederliefde weten dat op 2 juni al een ander evenement, Flying Dutch, zou plaatsvinden. Er werd voorgesteld om het concert van Broederliefde een dag te vervroegen naar 1 juni.

Ingetrokken

"De organisatie van het evenement Broederliefde heeft vervolgens op 15 december een vergunning aangevraagd om een evenement te organiseren op vrijdag 1 juni 2018", aldus Leon la Riviere van de gemeente. "Op 28 februari heeft de organisatie van het evenement Broederliefde contact opgenomen met de gemeente en aangekondigd dat het evenement niet meer doorgaat en dat ze de vergunningsaanvraag intrekken."

Het management van Broederliefde kon nog niet op de bewering van de gemeente reageren.

Tegen 3voor12 verklaart een medewerker van het Sparta stadion dat Broederliefde later dit jaar uitwijkt naar Ahoy. Kaartkopers van Broederliefde & Friends in het Sparta-stadion krijgen later deze week bericht wat er precies gebeurt.