Laatste deel Dordtse Oranjelaan op de schop Bewoners krijgen op de vernieuwde Oranjelaan een 'eigen' rijbaan (videostill: Gemeente Dordrecht) Automobilisten rijden in de toekomst om een eiland op de kruising Oranjelaan-Bankastraat-Stooplaan Wethouders Rik van der Linden en Rinette Reynvaan vierden woensdag de start van de werkzaamheden Foto: Facebook Oranjelaan Fase 2

Dordtenaren moeten de komende maanden omrijden om de binnenstad in of uit te kunnen. Door omvangrijke wegwerkzaamheden is er een omleiding ingesteld vanaf de Oranjelaan via de Krommedijk en Transvaalstraat. Op de Krommedijk is het tijdelijk éénrichtingsverkeer.

Tussen de Noordendijk en het Sumatraplein zijn er nu nog twee rijstroken in elke richting op de Oranjelaan. In beide richtingen wordt één van de rijstroken een parallelweg voor langzaam bestemmingsverkeer. Bovendien worden de kruisingen aangepakt om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook krijgen fietsers meer ruimte. De gemeente werkt met een strakke deadline, want vanaf 1 november moet de stad goed bereikbaar zijn voor de viering van 400 jaar Dordtse synode .

Daarom moet er ook in het weekend en 's avonds worden gewerkt. De werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project. De hele oostelijke entree van Dordrecht wordt aangepakt. In 2017 begon dit met de herinrichting van de Merwedestraat en de eerste deel van de Oranjelaan, van de Prins Hendrikbrug tot aan de Noordendijk.