Kickbokslegende Oosterbaan schrijft crimiverleden van zich af

Kickbokslegende, motorliefhebber en sportschoolhouder Jantje Oosterbaan rekent in z'n meedogenloos rauwrafelige en snoeiharde debuutboek, volgens eigen zeggen, op goudeerlijke wijze af met z'n vele criminele en andere misstappen in zijn imposante vechtsportloop- c.q. rebaanbestaan.

In het bij Just Publishers uitgegeven epos worden oude vetes, Joego-liquidaties en diverse (on)opgeloste moordzaken tot in detail toegelicht of met terugwerkende kracht op de korrel genomen.

Omstandig staat ie stil bij mislukte overvallen en met wie ie naast Cor van Hout nog meer in de Nederlandse bajessen zat. Een crimi-vechtsportbiografie dat de gemoederen in den lande ongetwijfeld helpt beroeren, tongen los zal maken en gemene grimassen doen trekken.

Het feit dat ie zonder bewijslast naar eigen uitzicht bemeten onterecht zes jaar moest brommen voor de moord op Rotterdammer John Smit in café 't Kruimeltje-toilet, vreet nog steeds 't meest aan 'm.

Dit vooral omdat de Rotterdammer die deze misdaad wel op z'n geweten schijnt te hebben en volgens milieu-ingewijden, ondanks de stilverzwegen onderwerelderecodemores nooit en tenimmer zich ontfermd heeft of - iets gelegen heeft laten liggen aan het welzijn en de nazorg van Oosterbaan en z'n familie.

Peter R. de Vries schreef het voorwoord de 320 pagina's tellende dikke pil die donderdagmiddag in Jan Oosterbaan's Laagjesweg-kickboks- en mixed martial artscentrum gelanceerd wordt.

