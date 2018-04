Heijplaat vreest uitbreiding afvalverwerking

"Ik woon hier nu 62 jaar met veel plezier, maar als het gevaarlijk wordt, weet ik niet of ik wil blijven", zegt een bewoner van Rotterdam-Heijplaat. Het afvalverwerkingsbedrijf Renewi, het oude Van Gansewinkel, wil uitbreiden en wil werken met gevaarlijke stoffen. Maar dat valt niet goed bij de bewoners.

"De conceptvergunning is al klaar", vertelt Frank Faber van DCMR Milieudienst Rijnmond. "Voor zover ik weet, gaat die vergunning verleend worden." Dat is volgens hem geen reden tot paniek. "Aan die vergunning zijn voorschriften verbonden die zorgen voor een veilige situatie."

De bewoners zijn niet blij met de mogelijke uitbreiding. "We klagen al jaren over stank en vliegen en we worden niet gehoord. Ze nemen ons niet serieus", zeggen de Heijplaters.

Dwangsoms

De DCMR spreekt tegen dat zij geen actie ondernemen. Een garantie dat er komende zomer geen last is van stank, kan niet gegeven worden, maar wel dat klachten altijd serieus genomen kan worden.

Naast Renewi staat nog een afvalverwerkingsbedrijf en dat heeft in 2017 vijf keer een boete gekregen. "Suez veroorzaakte echte stankklachten en daardoor is vijf keer 10 duizend euro geïnd", zegt Faber. "We wilden zo druk op de ketel zetten, zodat maatregelen genomen zouden worden."

Dat is volgens hem ook gebeurd. Zo zou er een ontgeuringsinstallatie neergezet zijn en zou het pand volhangen met stickers met de tekst 'deuren gesloten houden!'

Klachten

"Ik heb wel hoop dat het komende zomer minder erg is dan vorig jaar", zegt een bewoner. "Ik hoop het echt, maar moet het nog wel zien."

De gemeente Rotterdam heeft een onderzoek laten doen naar de vliegenoverlast op Heijplaat tijdens de zomer van 2017. De conclusie luidde dat er geen grote overlast was. Dat steekt de bewoners nog steeds.

"Ik woon al 32 jaar in dit huis, ik ben geboren op Heijplaat en we hadden deze problemen nooit. Dan zouden vieze kliko's en teveel hondenpoep de oorzaak zijn? Dat geloven we niet", zegt een bewoner.

"Voor die hoeveelheid vliegen moet je hier volgens mij vijf olifanten hebben lopen", lacht de buurvrouw. "We wonen hier graag en we zouden hier het liefst nog heel lang wonen, maar er moet wel iets veranderen."

Het bedrijf Renewi was niet bereikbaar voor commentaar.