78-jarige Dordtse twee keer slachtoffer van criminelen

Een 78-jarige Dordtse vrouw is tot twee keer toe slachtoffer geworden van gehaaide criminelen. Ze kwam dinsdagavond aan het woord tijdens een reconstructie in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De eerste keer was op 21 februari. Een hoogzwangere vrouw stond voor de deur van de woning aan de Toutenburg en zei van de thuiszorg te zijn. Dit had kunnen kloppen, want de bewoonster verwachtte op dat moment ook hulp.

Na een massage verdween ze om zogenaamd haar agenda uit de auto te halen. Toen de oudere dame poolshoogte ging nemen in andere kamers, zag zij dat haar laatjes overhoop waren gehaald. Een groot deel van haar sieraden bleek meegenomen. Waarschijnlijk had de oplichtster de deur opengelaten voor mededaders.

Opnieuw raak

In de nacht van 18 maart was het opnieuw raak. Het slachtoffer werd rond 03:30 uur wakker van twee mannen die ineens in haar woning stonden. Zij wilden de kluis in haar slaapkamer openmaken.

Ze bedreigden de vrouw toen dit in eerste instantie niet lukte. Nadat de vrouw de code van de kluis had gegeven, gingen de daders er met de inhoud van de kluis vandoor. De bewoonster raakte niet gewond, maar is volgens de politie wel enorm geschrokken.

De overvallers droegen een bivakmuts. Een van hen was klein, de ander had een fors postuur. De politie denkt dat er mogelijk nog meer daders bij de woningoverval betrokken waren en is op zoek naar getuigen.