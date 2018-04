Van der Mark kijkt uit naar TT Assen: 'Altijd speciaal'

Michael van der Mark is in het kader van de TT Circuit Assen, die op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april wordt georganiseerd, in 'zijn' Rotterdam. Momenteel is de motorcoureur in voorbereiding op deze belangrijke race in het WK Superbike, waarin hij als een favoriet wordt gezien: "Ik ben daar wel blij mee", zegt Van der Mark over deze rol.

"Assen is altijd speciaal. Het is een thuiswedstrijd en ik wil daar altijd mijn best doen. Afgelopen jaar heb ik daar goede resultaten gehaald. We hebben dit seizoen al één podium te pakken en ik voel me goed met de motor", zegt de Rotterdammer. "Het is één van mijn favoriete circuits. Ik kan niet wachten om daar te rijden."

Dit is het tweede jaar van Van der Mark op zijn Yamaha: "Dit jaar is de motorfiets zoveel verbeterd. Daardoor kijk ik uit naar elk weekend. Vanaf de eerste sessie kunnen we kleine aanpassingen aan de afstellingen doen. Dan kan ik me focussen op de race."

Van der Mark is al tevreden met een podiumplek in Assen. "Maar ik wil altijd winnen", zegt hij daar snel achteraan.

Wat Van der Mark nog meer te vertellen had over zijn vorm, progressie en de TT Circuit Assen, vertelt hij in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.