Excelsior-bestuurslid Van Galen: andere kijk op voetbal als waterpolocoach

Op papier begint Robin van Galen pas op 1 juli als technisch bestuurder van Excelsior, maar in feite is de Rotterdamse waterpolocoach al vanaf december op bestuurlijk niveau betrokken. "Ik doe dit vrijwillig en probeer één, twee keer in de week op de club te zijn", zegt Van Galen tegen RTV Rijnmond.

Supporters konden dinsdagavond op de forumavond van supportersvereniging Pro Excelsior vragen stellen aan het nieuwe bestuurslid van de Rotterdammers. "Ik ben een klankbord voor de technische staf, algemeen directeur Ferry de Haan en commercieel directeur Wouter Gudde met allerlei issues waarmee zij zitten." Van Galen benadrukt dat hij geen verstand van voetbal heeft: "Een klein beetje, maar ik heb wel verstand van mensen, teams en topsport."

Gesprekken met en over nieuwe trainer

Van Galen schoof dit seizoen al een paar keer aan om over de technische zaken van Excelsior te praten. Dat doet hij ook in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers.

"We hebben de afgelopen weken diverse gesprekken gehad. Soms vraagt De Haan of ik erbij kom zitten, omdat hij een interessant gesprek heeft met een potentiële trainer." Dan observeert Van Galen vooral en stelt hij vragen aan de kandidaat. "Dan luister ik waar het naartoe gaat."

De naam van trainer Marcel Keizer? "Hij is één van de kandidaten en staat op de lijst. Dat is algemeen bekend", geeft Van Galen toe.

Waterpolo

Momenteel probeert Van Galen met het Nederlandse waterpoloteam zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. "Mijn betaaldeis waterpolocoach zijn en professioneel met de sport bezig zijn." Van Galen denkt dat het goed is dat Excelsior mensen aantrekt 'die met een andere bril' naar bepaalde processen kijken. "Ik kijk wel eens anders dan de mensen die al jaren in de voetballerij zitten. Dat is wel eens verfrissend."

In principe blijft Van Galen als bestuurslid drie jaar bij Excelsior betrokken: "Ik ben nu een half jaar bezig. Het is hartstikke leuk. Misschien doe ik dit wel tien jaar. Ik heb geen idee. We zien het wel."

Wat Van Galen nog meer te vertellen had over zijn bestuursfunctie bij Excelsior, zie je in het bovenstaande interview met Sjoerd de Vos.