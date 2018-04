EUR : slachtoffers huiselijk geweld vaak als kind mishandeld

De hulpverleners van de Stichting Arosa wisten het al wel vanuit de praktijk, maar nu staat het zwart op wit. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat veel vrouwen die aankloppen bij Arosa omdat ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld, veel meer nodig hebben dan eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen.

Uit onderzoek blijkt dat 28 procent van de 284 vrouwen die tussen 2011 en 2016 binnenkwamen bij Arosa ook psychische problemen hebben. En ze zijn vaak zelf slachtoffer geweest van kindermishandeling. De kinderen van deze groep vrouwen lopen ook nog eens risico later slachtoffer te worden van huiselijk geweld.

Volgens de EUR-onderzoekers moeten de opgevangen vrouwen eerst geholpen worden hun trauma's te verwerken, ook aan hun kinderen moet psychologisch zorg worden aangeboden.

Er moet meer ingezet worden op intensieve en langdurige zorg "De focus op het verhogen van de zelfredzaamheid is te simpel en niet uitgebreid genoeg voor deze groep", zegt Rianne Tol, onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"De trauma's moeten hersteld worden om te voorkomen dat dit soort problemen voortduren in generaties die daarna volgen. Hopelijk kun je de cyclus van geweld doorbreken. Kinderen zijn net zo goed slachtoffer van het geweld tussen de ouders. Daarvan getuige zijn is al een vorm van emotionele kindermishandeling. "

Jos Driesprong directeur-bestuurder bij Stichting Arosa kent de problematiek, maar schrikt toch van de cijfers. "Het is ontzettend schrijnend. We weten al langer dat er meer nodig is dan wat we nu aanbieden. We zijn daarover in gesprek met de gemeente Rotterdam onze opdrachtgever. Dit onderzoek geeft ons nu voldoende bewijs dat er echt meer nodig is en dat we niet meer kunnen wachten. Gemeente, geef ons de ruimte om samen met andere partijen meer hulp te bieden dan we nu doen."

Arosa is gericht op het opvangen en begeleiden van vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij problemen rondom huiselijk geweld. Slachtoffers uit Rotterdam en omstreken kunnen er een beroep op doen.