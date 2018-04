Deel dit artikel:











Noodweer zorgt voor overlast in de regio De hagelbui van vannacht in Piershil Foto: Novifarm op Twitter Bliksem boven Rotterdam Foto: Robin Utrecht (ANP) Benzinepomp De Haan op Rotterdam-Zuid is dicht. Put is vol water gelopen.

De hevige regen- en onweersbuien van woensdagnacht hebben in de regio voor wateroverlast gezorgd. Vooral in de Hoeksche Waard was het raak, meldt de brandweer woensdagochtend.

In Alblasserdam en Molenaarsgraaf had de brandweer het druk. In Nieuw-Beijerland stond een hele straat onder water. Heb je filmpjes van de regen, onweer en bliksem? Deel ze met ons en stuur ze naar internet@rijnmond.nl . Bericht gaat verder onder de tweet



De bliksem raakte een huis in Poortugaal dat daardoor in brand vloog. Het huis staat op de hoek van de straten Vlier en Sleedoorn. De brandweer kreeg verder veel meldingen van ondergelopen huizen en kelders. De bliksem raakte een huis in Poortugaal dat daardoor in brand vloog. Het huis staat op de hoek van de straten Vlier en Sleedoorn. De brandweer kreeg verder veel meldingen van ondergelopen huizen en kelders. In Rotterdam moest de brandweer uitrukken om een café op de Oostzeedijk leeg te pompen. Benzinepomp De Haan op Rotterdam-Zuid moest woensdag dicht doordat de put is volgelopen. Ook in Klaaswaal werd de brandweer opgeroepen.

Straten waren woensdagnacht even veranderd in een rivier:

Het KNMI had code geel afgegeven. Zeker automobilisten moesten opletten, zo blijkt ook uit het volgende filmpje: