'Redder Van Nelle Fabriek' Eric Gude overleden Foto: ericgude.nl Van Nellefabriek

Ontwerper Eric Gude is dinsdag onverwachts overleden. Gude bedacht in de jaren negentig een plan voor het behoud van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. "Hij was de 'founding father' van de Van Nelle 2.0", vertelt Henk van Maanen van Van Nelle Factory Events.

De ontwerper voelde zich onlangs niet goed toen hij met zijn vrouw en kleinkind in een attractiepark was. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg een pacemaker, maar het mocht niet baten. Gude werkte graag in Rotterdam, zo staat op zijn website. "De Rotterdamse 'no-nonsense' mentaliteit bestaande uit dromen – denken – doen & doorzetten werkt aanstekelijk. Geen betere & bruisender stad als inmiddels ook zijn stad Rotterdam", schreef Gude, die oorspronkelijk uit Amsterdam kwam. Naar Rotterdam

Twintig jaar geleden is Eric Gude met zijn bedrijf Property Conversion naar Rotterdam verhuisd. Hij trok met zijn bedrijf in bij de Van Nelle Fabriek, waar die tot die tijd nog tabak werd gemaakt. De fabriek is omgebouwd tot een plek waar nu verschillende creatieve bedrijven gehuisvest zijn. "Gude heeft net zo lang lopen leuren tot het geregeld was", vertelt Van Maanen. Daarmee redde hij het beeldbepalende Rotterdamse complex. "Hij zal herinnerd worden, maar ook zeker gemist", zegt Van Maanen. 'Au Revoir grand ami'

"Eric, dankzij jou werken en genieten jaarlijks meer dan 200 duizend mensen nog van deze prachtige dame, zoals jij haar noemde en herbestemde. Je bent een held. Au Revoir grand ami!", zegt de Van Nelle Fabriek over het verlies van Gude.